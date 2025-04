Bukele critica Maduro por recusar oferta de troca de imigrantes

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticou nesta terça-feira seu par venezuelano, Nicolás Maduro, por rejeitar sua proposta de troca de 252 imigrantes deportados dos Estados Unidos pelo mesmo número do que chamou de "presos políticos".

Em sua mensagem dirigida a Maduro, o presidente salvadorenho também mencionou o encontro do presidente venezuelano com familiares dos detidos que aconteceu no Palácio de Miraflores: "Foi apenas um espetáculo midiático?"