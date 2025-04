Buenos Aires tem dia de orações e homenagens em diferentes regiões

A segunda-feira (21) foi de mobilização crescente em Buenos Aires por conta da despedida do papa Francisco. A medida em que mais e mais pessoas ficavam sabendo do falecimento de Jorge Bergoglio, igrejas da cidade foram ocupadas por fiéis para as homenagens ao líder religioso, que faleceu aos 88 anos.

No início da manhã, houve uma primeira missa de despedida conduzida pelo arcebispo Jorge García Cuerva, considerado uma espécie de discípulo do Papa na região.

Durante a tarde, houve grande comoção na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, junto à Praça de Maio, e também na Basílica de Flores, no centro do bairro San José de Flores. A região é famosa por ser o local de origem do líder religioso.