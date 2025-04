Bonobos fêmeas têm maior status social que machos graças à sua solidariedade

Junto com os chimpanzés, os bonobos são os parentes vivos mais próximos dos humanos dentro da ordem dos primatas, mas se "diferenciam de todas as outras espécies de grandes símios pelo fato de que as fêmeas ocupam um alto escalão em sua comunidade", indica o estudo publicado na Nature Communications Biology.

Prova disso é que são as fêmeas "quem decidem quando e com quem acasalar", diz um comunicado do Instituto Max Planck para o Comportamento Animal, ao qual está afiliada uma das supervisoras do estudo, Barbara Fruth.