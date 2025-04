Bonés com lema 'Trump 2028' à venda em loja virtual do presidente americano

A loja virtual de Donald Trump está oferecendo bonés com a inscrição "Trump 2028", ano das próximas eleições presidenciais americanas, às quais o magnata republicano não pode se candidatar, segundo a Constituição.

Uma das contas do presidente americano na rede X divulgou, nesta quinta-feira (24), uma foto de um de seus filhos, Eric Trump, usando esse boné vermelho com letras brancas.

Este novo acessório é vendido a US$ 50 cada (R$ 283, na cotação atual), em um momento em que uma série de pesquisas de opinião mostram uma queda no índice de aprovação do presidente, que na semana que vem celebra em Michigan os primeiros cem dias de seu segundo mandato.