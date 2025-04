Bombardeios israelenses deixam ao menos 8 mortos em Gaza, dizem socorristas

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou neste domingo(27) que oito pessoas foram mortas por ataques aéreos israelenses em diferentes locais do território palestino.

Entre os mortos está um garoto de 17 anos que perdeu a vida perto de Khan Yunis, no sul, disse Basal.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.218 pessoas, a maioria civis, morreram do lado israelense, indica uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.