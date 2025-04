Bombardeios israelenses deixam ao menos 50 mortos em Gaza, diz Defesa Civil palestina

"Cinquenta mártires foram registrados por causa dos bombardeios aéreos israelenses contínuos na Faixa de Gaza do amanhecer até agora", declarou à AFP um responsável da Defesa Civil em Gaza, Mohammed al Mughair.

Segundo essa organização, um bombardeio contra "um grupo de civis" deixou nove mortos no leste da Cidade de Gaza, no norte do território.