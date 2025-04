Bombardeios israelenses deixam ao menos 44 mortos neste domingo em Gaza

Um dos ataques matou seis palestinos no bairro de Al Tufah na Cidade de Gaza (norte), onde um grupo de pessoas se reuniu perto de uma padaria, disse Bassal, acrescentando que três crianças estão entre os mortos.

Um funcionário palestino afirmou mais tarde no domingo que as forças israelenses mataram na Cisjordânia um adolescente de nacionalidade americana, enquanto o exército israelense disse que matou uma pessoa que atirava pedras na Cisjordânia.

E acrescentou que Netanyahu conversou com o ministro da Defesa, Israel Katz, de seu avião enquanto viajava para Washington.

Em um comunicado, o Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007, condenou um "assassinato deliberado de crianças" no território palestino devastado e sitiado por Israel há 18 meses.

"Nenhuma pessoa procurada estava lá. Os homens estavam todos na mesquita", afirmou Mohammad al Azaizeh, morador do local.

"Só havia civis, meninos, mulheres e meninas. Um míssil acabou com a casa. Era como uma bomba nuclear", contou.

Quase todos os 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados várias vezes pela guerra e vivem em condições muito difíceis, já que Israel bloqueia a entrada da ajuda humanitária no território.

O ataque de 7 de outubro causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, principalmente civis, de acordo com um cálculo da AFP com base em números oficiais.