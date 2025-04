Bombardeio atinge subúrbio de Beirute após aviso de evacuação israelense, constata AFP

Um bombardeio atingiu, neste domingo (27), um subúrbio ao sul de Beirute, no Líbano, reduto do movimento islamista Hezbollah, depois que o Exército israelense emitiu um aviso para que a área fosse evacuada, informa um jornalista da AFP.

O repórter viu fumaça saindo de um prédio no bairro de Hadath depois do ataque. Esse é o terceiro bombardeio na periferia sul de Beirute desde o cessar-fogo de 27 de novembro, que encerrou mais de um ano de guerra aberta entre o movimento xiita apoiado pelo Irã e Israel.

Os dois lados se acusam regularmente de violar o cessar-fogo e Israel continua a realizar bombardeios frequentes no Líbano e mantém suas tropas no sul do Líbano, em uma área que faz fronteira com o norte de Israel.