Em Sadah

Pelo menos 68 pessoas morrem após bombardeio dos Estados Unidos contra centro de migrantes no Iêmen

Outras 47 ficaram feridas no ataque a local que abrigava 115 pessoas, segundo comunicado do Ministério do Interior da administração huthi

28/04/2025 - 06h05min Atualizada em 28/04/2025 - 07h01min