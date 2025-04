Bolsas da Europa e da Ásia têm queda após tarifaço de Trump e resposta chinesa

As bolsas de valores da Europa e da Ásia registraram queda na manhã desta sexta-feira (4), após o anúncio de novas tarifas feito pela China em resposta ao tarifaço de Donald Trump.

De acordo com o g1 , o índice Euro Stoxx 50, que reúne ações de 50 das principais empresas da Europa , teve queda de 5,35%. A bolsa de Londres caiu 3,48%, a de Frankfurt, 4,46%, a de Paris, 3,83%, a de Milão, 7,18% e a de Madri, 5,66%.

Na Ásia, as principais bolsas também fecharam em baixa. A Hang Seng, de Hong Kong (território chinês), caiu 1,52%, a Nikkei 225, do Japão, 2,8%, a Kospi, da Coreia do Sul, 0,86%, a SET, da Tailândia, 3,15% e a Nifty 50, da Índia, teve queda de 1,49%.