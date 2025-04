Bolsas asiáticas e europeias têm alta após Trump isentar celulares, computadores e chips de "tarifas recíprocas"

A tendência positiva continuou na Europa e, no início do pregão, a bolsa de valores de Paris subia 2,14%, Frankfurt 2,1%, Milão 2,04% e Londres ganhava 1,6%. A bolsa de Madri foi a exceção, com o Ibex-35 caindo 0,18%.

— A semana está começando com alívio, já que os Estados Unidos isentarão produtos eletrônicos, a maioria dos quais fabricados na China, de grandes medidas tarifárias — explicou Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank.

O petróleo de referência dos EUA para o WTI caiu 0,21%, para US$ 61,37 o barril, enquanto o petróleo Brent do Mar do Norte caiu 0,16%, para US$ 64,65.