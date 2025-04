Biólogo italiano é encontrado desmembrado em cidade turística da Colômbia

O comandante da polícia da cidade turística caribenha reportou a descoberta de partes do corpo do cientista Alessandro Coatti em uma mala. Nesta quarta-feira, a imprensa local informou que seus membros inferiores foram encontrados em uma bolsa.

As causas do assassinato são desconhecidas. Perto da cidade fica a Sierra Nevada, uma cordilheira controlada por um grupo paramilitar que acaba de suspender as negociações de paz com o governo.