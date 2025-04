Bangladesh reintroduz proibição de viajar para Israel

A frase "válido para todos os países, exceto Israel", que estava escrita nos passaportes de Bangladesh há décadas, foi removida durante os últimos anos do mandato da primeira-ministra deposta Sheikh Hasina.

Nilima Afroze, secretária-adjunta do Ministério do Interior, disse à agência de notícias Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) neste domingo que as autoridades "emitiram uma diretiva na semana passada" para restaurar a designação.