Banco do Canadá mantém sua taxa de juros oficial em 2,75%

O Banco do Canadá manteve sua taxa de juros oficial em 2,75% nesta quarta-feira (16), após sete cortes consecutivos, e citou um alto nível de incerteza para a economia em meio a uma "guerra comercial" global.

"A mudança significativa na direção da política comercial dos Estados Unidos e a imprevisibilidade em torno das tarifas aumentaram a incerteza, reduziram as perspectivas de crescimento econômico e elevaram as expectativas de inflação", explicou o Banco Central em um comunicado.

No dia anterior, a agência nacional de estatísticas informou que a inflação no Canadá caiu para 2,3% em relação ao ano anterior em março, um número que surpreendeu os analistas, já que as perspectivas econômicas do país continuaram obscurecidas pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

O índice de preços ao consumidor de 12 meses era de 2,9% em março de 2024.

A maioria dos economistas esperava que os preços médios aumentassem ligeiramente ou permanecessem inalterados em relação a fevereiro, quando aumentaram 2,6% após ficarem abaixo de 2,0% nos seis meses anteriores.

Em vez de publicar suas previsões econômicas trimestrais habituais, o Banco do Canadá apresentou dois cenários. No pior cenário, uma guerra comercial prolongada com os Estados Unidos - o principal parceiro comercial do Canadá - desencadearia uma recessão e faria os preços dispararem.

Os anúncios das tarifas e a incerteza minaram a confiança dos consumidores e das empresas, o que provocou um menor consumo e um menor gasto empresarial, assim como o declínio do emprego e a desaceleração das contratações.

"Espera-se que as tarifas e as interrupções na cadeia de suprimentos aumentem alguns preços" e "as expectativas de inflação de curto prazo aumentaram à medida que as empresas e os consumidores antecipam custos mais altos devido ao conflito comercial", observou o banco central.

No entanto, indicou que prosseguirá com cautela e continuará a avaliar as pressões de baixa sobre a inflação decorrentes de uma economia mais fraca e as pressões de alta sobre a inflação decorrentes do aumento dos custos.