Bach lembra que papa Francisco o inspirou a criar a equipe de refugiados nos Jogos Olímpicos

"Sua voz poderosa em apoio aos refugiados é um exemplo brilhante de seu comprometimento e me inspirou a criar a primeira Equipe Olímpica de Refugiados no Rio-2016", disse Bach em um comunicado.

Bach também destacou o "apoio inabalável" do papa Francisco: "Com o falecimento de sua Santidade o papa Francisco, perdemos um grande amigo e um defensor do Movimento Olímpico. Seu apoio à missão de paz e solidariedade dos Jogos Olímpicos e às muitas iniciativas do COI em prol dos refugiados foi inabalável".