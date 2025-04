Ave cautelosa com novidades pode beneficiar outros animais

A decoração do ninho também pode demonstrar a capacidade do construtor e, assim, aumentar a probabilidade de reprodução. Ou pode ser um sinal de propriedade e alto status social direcionado a intrusos da mesma espécie.

Para testar sua hipótese, os pesquisadores colocaram três tipos de ninhos artificiais com ovos de codorna no chão de um aterro sanitário frequentado por corvos e em jardins habitados por pegas.

As pegas levaram uma média de 96 horas para roubar os ovos do ninho de controle, 149 horas antes de pegar os ovos daquele com a colher e 152 horas antes de atacar o ninho com penas.