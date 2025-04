Autoridades calculam que há 22 mil traficantes e guerrilheiros na Colômbia

As maiores guerrilhas e organizações de traficantes da Colômbia somam quase 22 mil membros entre combatentes e redes de apoio, em meio a um recrudescimento do conflito armado, segundo dados de inteligência militar divulgados nesta segunda-feira (7).

A Colômbia sofre com uma guerra interna de mais de meio século e atravessa seu pior pico de violência desde a assinatura do acordo de paz com a guerrilha das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2016.

A maior organização é o Clã do Golfo, de origem paramilitar, com "mais de 7.500 indivíduos", disse o almirante Francisco Cubides, comandante das Forças Militares, em entrevista ao jornal El Espectador.

Considerado o maior cartel do país e o maior produtor de cocaína do mundo, o Clã se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia. Tem cerca de 2.400 combatentes e o resto são redes de apoio, detalhou Cubides.

Desde que chegou ao poder em 2022, o presidente de esquerda Gustavo Petro realizou negociações de paz com todas as organizações ilegais. Mas a maioria dos processos estão estagnados, incluindo o do Clã do Golfo, que começou no ano passado e não apresenta maiores avanços.