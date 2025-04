Atendimento psiquiátrico na Ucrânia à beira do colapso devido à guerra

Enquanto drones e mísseis russos rasgavam o céu e as defesas aéreas trovejavam na Ucrânia, Olga Klimova dormia profundamente em um hospital psiquiátrico superlotado na Ucrânia.

Em seus sonhos, lembra de sua cidade: Kiselivka, no sul da região de Kherson.

Ela não tem notícias de seus familiares, muitos deles idosos, desde o início do conflito.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 9,6 milhões de ucranianos correm o risco de viver com um problema de saúde mental, quase um quarto da população pré-guerra.

Oles Teliukov, médico do hospital psiquiátrico de Poltava, teme que a crise do sistema piore antes do fim da guerra.