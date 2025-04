Nantes Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Ataque com faca em escola deixa um morto e três feridos na França

Aluno do Ensino Médio da instituição é apontado como autor do crime, mas não há informações sobre as vítimas nem pelo que ele foi motivado

