Ataque cibernético é descartado como possível causa do apagão na Península Ibérica

Operadora na Espanha, a Red Eléctrica descartou que o apagão que afetou a Península Ibérica na segunda-feira (28) tenha sido resultado de um ataque cibernético . Esta havia sido uma das primeiras possibilidades investigadas, com o temor e mobilização de autoridades de toda a Europa.

— Com as análises que fizemos até o momento, podemos descartar um incidente de segurança cibernética na rede. Podemos concluir que não houve de fato nenhum tipo de intrusão nos sistemas de controle da rede elétrica que pudesse ter causado o incidente — declarou Eduardo Prieto, diretor da Red Eléctrica, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (29).

— Em Portugal não temos, neste momento, nenhuma informação vinculada a um ciberataque ou a uma agressão hostil. Esta é a avaliação preliminar dos diferentes serviços — disse António Leitão Amaro, porta-voz do governo português.

No entanto, as autoridades ainda não esclareceram o que causou o desabastecimento elétrico na Península Ibérica. As causas seguem sendo investigadas.