Astronautas chineses da missão Shenzhou-19 retornam à Terra

"Os astronautas estão com boa saúde e a missão tripulada Shenzhou-19 foi um sucesso completo", informou a agência de notícias estatal Xinhua logo após o pouso.

Imagens da emissora estatal CFTV mostraram a cápsula descendo com um paraquedas vermelho e branco, antes de pousar em uma nuvem de poeira do deserto.

A tripulação deveria ter retornado na terça-feira, mas a missão foi adiada devido ao mau tempo no local de pouso, de acordo com as autoridades chinesas.