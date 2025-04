Francisco nunca visitou a Argentina como Papa; relembre as viagens do pontífice à América Latina

Papa Francisco no Rio de Janeiro, em 26 de julho de 2013. BIA ALVES/FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO

Falecido nesta segunda-feira (21), o papa Francisco viajou à América Latina sete vezes desde que foi escolhido como líder da Igreja Católica em 13 de março de 2013. E um fato chama a atenção: ele nunca visitou a Argentina, seu país natal, como pontífice.

O Papa visitou 11 países nas sete viagens que realizou à América, com passagens Cuba e Estados Unidos, por exemplo. O primeiro país que recebeu Francisco como papa foi o Brasil, em julho de 2013.

Relembre as viagens do papa Francisco na América Latina

Brasil

Francisco com uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, durante missa celebrada em Aparecida (SP), em 24 de julho de 2013. Reprodução

Foi sua primeira viagem, entre 22 e 29 de julho de 2013, para participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O evento foi realizado no Rio de Janeiro.

Em solo brasileiro, pontífice argentino ampliou sua popularidade, quebrou o protocolo em várias ocasiões para se aproximar dos fiéis e fez gestos simbólicos, como visitar uma favela e interagir com dependentes químicos, presos e doentes.

A primeira missa celebrada por Francisco no Brasil foi em Aparecida, no interior de São Paulo, em 24 de julho de 2013. Com 12 mil pessoas no Santuário Nacional, a missa foi conduzida em português e acompanhada por outras 200 mil pessoas na área externa, onde telões foram instalados.

Na ocasião, o Papa ainda beijou uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. Ele também reiterou seu desejo de reformar a Igreja.

Equador, Bolívia e Paraguai

Francisco realizou uma visita de uma semana, de 5 a 12 de julho de 2015, ao Equador, Bolívia e Paraguai, onde se desculpou pelos crimes cometidos contra indígenas durante a colonização da América e fez um de seus principais discursos do pontificado.

Posicionando-se sobre os problemas sociais e econômicos enfrentados pelos excluídos, ele pediu que os três "T" — "Terra, teto e trabalho" — fossem garantidos como um direito sagrado.

Cuba e Estados Unidos

A décima viagem do papa argentino ao exterior ocorreu entre 19 e 28 de setembro de 2015, quando foi a Cuba e aos Estados Unidos, uma ocasião para construir pontes entre o país comunista e a superpotência capitalista.

Em Havana, ele se reuniu separadamente com os irmãos Raúl e Fidel Castro.

México

Em sua 12ª viagem internacional, para o México, entre 12 e 18 de fevereiro de 2016, o pontífice acrescentou uma escala de três horas no aeroporto José Martí, em Havana (Cuba), para um encontro histórico com o patriarca ortodoxo russo Kirill.

Durante as cerca de 120 horas que permaneceu no México, abordou temas turbulentos como a corrupção, a violência, a pobreza e a exclusão.

No voo de volta a Roma, ele rompeu com o politicamente correto e falou sobre as outras duas questões incômodas para os mexicanos: o abuso sexual de menores e o desaparecimento forçado dos 43 estudantes de Guerrero, cujos familiares ele não recebeu.

Colômbia

Em 2017, Francisco esteve na Colômbia de 6 a 11 de setembro para levar uma mensagem de reconciliação e paz após os históricos acordos entre o governo e a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

O papa emocionou os colombianos quando presidiu um dos eventos mais comoventes e desoladores de seu pontificado diante de milhares de pessoas na cidade de Villavicencio, onde se uniu e ouviu testemunhos de vítimas e perpetradores do conflito armado que devastou o país por meio século.

Francisco surgiu com um hematoma no rosto, dias após, por te se chocado com o vidro de proteção do papamóvel durante a viagem a Colômbia.

Chile e Peru

De 15 a 21 de janeiro de 2018, Francisco realizou sua 22ª viagem internacional, desta vez para Peru e Chile, com objetivo de defender os povos originários.

Essa foi uma das viagens mais difíceis de seu pontificado, pois foi ofuscada por protestos e escândalos de abuso sexual de menores envolvendo padres.

Ele foi o primeiro papa a visitar o coração da Amazônia.

Panamá

Jorge Mario Bergoglio visitou o Panamá em janeiro de 2019 para participar da 34ª JMJ e mobilizar os jovens latino-americanos contra a pobreza, a violência e a crise migratória.