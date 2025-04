Apresentadora italiana se emociona ao anunciar morte de papa Francisco; assista ao vídeo

Papa Francisco faleceu na última segunda-feira (22) Andreas SOLARO / AFP

A manhã de segunda-feira (21) foi marcada por um misto de emoção e surpresa nos estúdios da emissora italiana Rai com a morte do papa Francisco.

Durante a transmissão do programa Storie Italiane, a apresentadora Eleonora Daniele recebeu a confirmação da morte e se emocionou ao dar a informação ao vivo.

A reação da jornalista viralizou nas redes sociais após o corte repentino da transmissão externa (veja no vídeo abaixo).

— Acho que esta é uma das notícias mais tristes do mundo — disse.

Em seguida, confirmou a morte:

— As agências agora estão noticiando a morte do papa. Esta é a notícia: o papa Francisco está morto.

Vídeo do momento viralizou

A comoção tomou conta do estúdio. Uma convidada da atração, com o microfone ainda aberto, deixou escapar frases como "O Papa está morto" e "Oh, Cristo", que repercutiram nas redes sociais.

A apresentadora, tentando manter a serenidade, reforçou:

— É um momento de silêncio e oração.

Um padre presente no programa também comentou a perda:

— Um homem que falou ao mundo, de amor, de coragem, de paz. É uma notícia que toca o coração de todos, religiosos ou não.

Leia Mais Saiba quem é o arcebispo brasileiro que vai auxiliar no funeral do papa Francisco

Francisco foi o primeiro papa argentino

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu na segunda-feira (22) aos 88 anos.

Ele havia aparecido em público pela última vez no domingo (21), na Basílica de São Pedro, onde acenou aos fiéis com a saúde visivelmente debilitada e desejou "Feliz Páscoa" com a voz fraca.

Foi o primeiro Papa vindo da América Latina e comandava a Igreja Católica desde 2013. Em abril de 2024, Francisco aprovou uma reforma nos ritos funerários papais, visando simplificar as cerimônias e reforçar o simbolismo espiritual do momento.

As alterações foram publicadas em uma nova edição do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, o guia cerimonial oficial do Vaticano.

Apesar das mudanças, as três principais etapas do processo — confirmação da morte, exposição para veneração dos fiéis e sepultamento — seguem preservadas.

Sepultamento

O sepultamento do papa Francisco será realizado no próximo sábado (26), às 5h (horário de Brasília), no Vaticano.

Após a cerimônia de despedida, ele será enterrado na Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma.

Leia Mais Como serão o velório e o sepultamento do papa Francisco

O velório começa nesta quarta-feira (23). O caixão de Francisco será levado para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis de todo o mundo poderão se despedir do Pontífice.