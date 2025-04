Após 100 dias de Trump, oposição luta para sair da apatia

"Com dificuldades", resume à AFP Barbara Perry, professora de assuntos públicos na Universidade da Virgínia. Para essa especialista na Presidência americana, os democratas "estão tateando" e são forçados a "jogar na defensiva" diante da fúria do bilionário de 78 anos.

Decretos a todo vapor, reviravoltas no comércio internacional, desmonte de grandes setores do Estado federal sob a liderança de seu aliado bilionário, Elon Musk... Este início de segundo mandato "não tem precedentes" na história americana, garante Barbara Perry.

A raiva deles atingiu o ápice em meados de março, quando o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, cedeu em um confronto direto com os republicanos e acabou votando a favor de um texto que evitava a paralisação orçamentária.

"Precisamos de esperança", declarou recentemente à AFP Alex Powell, que participou de um comício em Los Angeles do senador de esquerda Bernie Sanders. "Estou muito decepcionada com a resposta dos democratas, quero mais ação da parte deles, mais indignação", acrescentou a professora de 28 anos.

Formas de contestação que não vem necessariamente do Partido Democrata, mas de associações, por exemplo, que estão movendo ações judiciais contra as medidas do governo.

Cada comício do socialista octogenário atrai milhares de simpatizantes, e ele foi acompanhado pela deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez, outra figura do movimento progressista.

No Congresso, o democrata Cory Booker quebrou, no início de abril, o recorde do discurso mais longo no Senado, protestando por mais de 25 horas ininterruptas contra a política de Donald Trump.