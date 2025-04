Apagão foi causado por "fenômeno atmosférico raro", diz operadora de rede elétrica de Portugal

Um "fenômeno atmosférico raro" foi a causa do apagão que deixou Portugal e Espanha sem energia nesta segunda-feira (28), segundo a operadora portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN). O desabastecimento começou pouco antes das 12h no horário local (7h de Brasília) e afetou diversos serviços essenciais , como telecomunicações, estações de trem e aeroportos.

Inicialmente, também surgiram relatos de problemas em outros países europeus, como França, Bélgica, Itália, Polônia e Finlândia. No entanto, segundo autoridades, esses casos foram pontuais, com os efeitos mais severos concentrados na Península Ibérica e no sul da França, próximo à fronteira com a Espanha.