"De acordo com dados do Ministério da Saúde da Rússia, desde agosto, a saúde de 791 pessoas piorou, e 288 delas morreram", disse o governador da região de Kursk, Alexander Khinstein, nas redes sociais.

Segundo o Kremlin, as forças russas expulsaram as tropas ucranianas desta região fronteiriça nos últimos dias, com a ajuda de tropas norte-coreanas. Kiev, no entanto, afirma que ainda luta na área.