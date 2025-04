Ao menos 143 mortos em incêndio de um barco na RD Congo

Pelo menos 143 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas devido ao incêndio de uma embarcação de madeira motorizada que transportava combustível no noroeste da República Democrática do Congo (RDC), apontaram fontes concordantes nesta sexta-feira (18).

O incêndio começou na terça-feira em frente a Mbandaka, capital da província de Équateur, quando "uma mulher acendeu as brasas para cozinhar" na embarcação. "O combustível que estava próximo explodiu, matando muitas crianças e mulheres", disse Lokumu.

Imenso país do centro da África, a RDC tem poucas estradas transitáveis, de modo que muitas viagens são feitas pelo rio Congo e seus afluentes.

Os naufrágios em lagos e rios do país são frequentes e muitas vezes com muitas vítimas mortais. A ausência crônica de listas de passageiros complica as operações de resgate.