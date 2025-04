Amazon se prepara para lançar seus primeiros satélites de internet

A gigante americana Amazon está se preparando para lançar, nesta segunda-feira (28), seus primeiros satélites para fornecer o sinal de internet da empresa Projeto Kuiper, que competirá com os da Starlink, a rede já em órbita da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

Batizada de Kuiper Atlas 1, a missão está programada para partir da estação espacial de Cabo Canaveral, no estado da Flórida, sudeste dos Estados Unidos, às 19h locais (20h em Brasília).

Os 27 satélites desta primeira fase do projeto serão acoplados a um foguete Atlas V da empresa United Launch Alliance.

Há 75% de chances de que as condições meteorológicas sejam favoráveis para o lançamento, que já sofreu anteriormente um atraso devido ao mau tempo.

O Projeto Kuiper, uma subsidiária da Amazon, titã da tecnologia fundado pelo bilionário Jeff Bezos, está com anos de atraso em relação à Starlink. A extensa rede de satélites de internet da SpaceX favoreceu Musk no tabuleiro geopolítico ao fornecer internet em áreas remotas do planeta.