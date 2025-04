Amazon lançará primeiros satélites de sua constelação para a internet

A gigante americana de vendas online Amazon prepara o lançamento, nesta quarta-feira (9), dos primeiros satélites de sua constelação Kuiper, cujo objetivo é fornecer internet de altíssima velocidade a partir do espaço para competir com a Starlink, de Elon Musk.

Os primeiros 27 satélites desta rede, destinada a passar de 3.200, serão lançados da costa leste americana por um foguete Atlas V, do grupo United Launch Alliance (ULA), do qual fazem parte Boeing e Lockheed Martin.

A Amazon, de propriedade do bilionário Jeff Bezos, quer oferecer acesso à internet de altíssima velocidade a pessoas, empresas e agências de governo em qualquer parte do mundo, inclusive áreas remotas e zonas de guerra ou que sofram catástrofes. A ideia é que esteja operacional ainda este ano.

A promessa é parecida com a de seu concorrente, Elon Musk, que com a Starlink domina este mercado em ascensão com uma vantagem considerável, assim como o setor dos foguetes, o qual também disputam.