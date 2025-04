'Ainda Estou Aqui' é escolhido melhor filme no Prêmio Platino

"Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de melhor filme internacional este ano, competia com os longas espanhóis "El 47" e "La infiltrada", o argentino "El Jockey" e o português "Grand Tour".

Sua protagonista Fernanda Torres também recebeu o prêmio de melhor interpretação feminina no cinema, enquanto o cineasta Walter Salles, responsável pelo filme, levou a estatueta de melhor diretor.

Outro destaque da noite foi a produção colombiana "Cem Anos de Solidão", baseada na obra de Gabriel García Márquez, que ficou com o prêmio de melhor série. Seus concorrentes eram as brasileiras "Cidade de Deus: A Luta Não Para" e "Senna", além da mexicana "Como Água para Chocolate".

A série que retrata o realismo fantástico do Nobel de Literatura também ficou com o prêmio de melhor interpretação masculina, com o ator colombiano Claudio Cataño.