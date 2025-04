Acnudh denuncia possível 'crime de guerra' israelense por morte de 15 socorristas em Gaza

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) advertiu nesta quinta-feira (3) que a morte de 15 socorristas em Gaza, quando suas ambulâncias foram alvo de disparos do Exército israelense no fim de março, traz novas preocupações sobre possíveis "crimes de guerra".

"Estou horrorizado pelo assassinato de 15 trabalhadores sanitários e de ajuda humanitária, o que traz novas dúvidas sobre o cometimento de crimes de guerra por parte do Exército israelense", declarou Volker Türk, titular do Acnudh, perante o Conselho de Segurança da ONU.

Os socorristas assassinados, entre eles oito do Crescente Vermelho Palestino e um da ONU, foram encontrados perto de Rafah no que o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês) descreveu como uma "vala comum".

"As almas de Mustafa, Ezzedine, Saleh, Mohammad Bahloul, Mohammed al Heila, Ashraf e Raed clamam por justiça. Vocês podem ouvi-los?", disse, exigindo que se descubra o destino do 16º integrante da equipe que segue desaparecido.

"Também é preciso apontar que, durante as comunicações com a equipe", era possível "ouvir uma conversa em hebraico entre as forças israelenses e a equipe, o que significa que alguns deles seguiam vivos sob o controle do Exército israelense", acusou.