'A paz nunca deve ser considerada garantida', alerta o rei Charles III na Itália

"Nossos países estão juntos com a Ucrânia (...) e acolheram milhares de ucranianos que buscam refúgio", acrescentou Charles III, o primeiro monarca britânico a discursar nas duas câmaras do Parlamento italiano, reunidas em uma sessão conjunta.

O rei também destacou a cooperação de Londres com Roma e Tóquio no projeto de um avião de combate do futuro. Este projeto "criará milhares de empregos em nossos países e diz muito sobre a confiança que temos uns nos outros", enfatizou.