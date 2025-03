Zelensky diz ter solicitado 'informação oficial' sobre suspensão da ajuda americana

"Pedi ao Ministério da Defesa da Ucrânia, aos chefes do nosso serviço de Inteligência e aos diplomatas que entrassem em contato com suas contrapartes nos Estados Unidos e obtivessem informação oficial [...] Ucrânia e Estados Unidos merecem um diálogo respeitoso e uma postura clara", afirmou.

Nesta terça, Zelensky propôs uma trégua com a Rússia que detenha os ataques aéreos e marítimos e a realização de conversas sobre uma "paz duradoura" sob a "liderança" de Trump, com quem quer "consertar as coisas".