Zelensky diz que quer "consertar as coisas" com Trump após briga na Casa Branca

Volodymyr Zelensky e Donald Trump discutiram na última sexta-feira, em encontro na Casa Branca. SAUL LOEB / AFP

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta terça-feira (4) que quer "consertar as coisas" com Donald Trump e que está disposto a trabalhar sob a "forte liderança" do presidente dos Estados Unidos para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia.

"Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a liderança do presidente Trump para alcançar uma paz duradoura", disse Zelensky nas redes sociais, afirmando que queria "resolver as coisas" com seu colega americano após o acalorado confronto na última sexta-feira (28).

O ucraniano também disse que estava pronto para assinar um acordo sobre o acesso dos EUA a recursos minerais da Ucrânia em seus primeiros comentários públicos desde que Trump anunciou que estava cortando a ajuda militar à antiga república soviética.

Zelensky ainda propôs uma "trégua no céu" e "no mar" como pré-condição para negociações de paz.

Recentes embates

Na sexta-feira, Zelensky e Trump se encontraram na Casa Branca, mas a reunião que era para ser direcionada às negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, não saiu como o esperado. Trump levantou a voz e chamou o ucraniano de "desrespeitoso".

O encontro no Salão Oval aconteceu em um momento em que Trump tem intensificado o diálogo com Vladimir Putin, presidente da Rússia. A relação é alvo de críticas por Zelensky.

No começo do compromisso, o ucraniano chegou a dizer que Trump estaria do lado da Ucrânia. No entanto, a reunião teve momentos de discordância, especialmente quando Zelensky expressou relutância em fazer concessões a Putin e Trump enfatizou a necessidade de gratidão por parte de do ucraniano, levando a um confronto verbal.

Uma acusação de desrespeito por parte do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, piorou o clima do encontro com Zelensky. Ao final, Trump disse que o presidente ucraniano "desrespeitou" os EUA. Uma coletiva de imprensa conjunta, que estava marcada para ser realizada depois da reunião, foi cancelada.

Após o presidente ucraniano deixar o local, Trump fez uma postagem na rede Truth Social: "O presidente Zelensky não está preparado para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos", escreveu. "Ele faltou com o respeito aos Estados Unidos no estimado Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver preparado para a paz", acrescentou.

Zelensky recua

Dias após o encontro, o presidente da Ucrânia afirmou considerar o apoio do presidente dos Estados Unidos Donald Trump "crucial" para a resolução da guerra com a Rússia.