Zelensky designa equipe para possível negociação de paz

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instituiu uma "delegação" com o objetivo de negociar "uma paz justa" com a Rússia, segundo um decreto publicado neste sábado.

De acordo com o texto, a equipe será integrada pelo chefe do gabinete da presidência, Andrii Yermak, o chanceler Andrii Sibiga, o ministro da Defesa, Rustem Umerov, e o vice-chefe do gabinete presidencial, Pavlo Palisa, que terão a missão de conversar com os "parceiros internacionais" da Ucrânia.