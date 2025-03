Zelensky afirma que trégua sem garantias de segurança 'será um fracasso'

"Será um fracasso para todo o mundo se a Ucrânia se vê obrigada a um cessar-fogo sem sérias garantias de segurança", disse no domingo à imprensa em Londres, onde participou de uma cúpula com líderes europeus que lhe deram seu apoio.

Como exemplo, o presidente ucraniano citou o cessar-fogo vigente no leste da Ucrânia entre 2015 e a invasão russa em fevereiro de 2022.

Por outro lado, disse que "não será fácil" substitui-lo de seu cargo de presidente ucraniano, apesar dos pedidos do governo americano pedindo sua saída.

Para que deixasse o cargo, como deseja o Kremlin, "não se trataria apenas de organizar eleições. Também teria que impedir que me candidate às eleições, o que seria um pouco mais complicado", disse Zelensky.

Zelensky participou no domingo em Londres em uma cúpula com aliados europeus, dois dias depois de discutir com Trump na Casa Branca, em um encontro transmitido ao vivo.