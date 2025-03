Zelensky afirma que paz duradoura na Ucrânia é 'totalmente factível'

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, considerou, nesta quarta-feira (5), que uma paz duradoura com a Rússia é "totalmente factível" se a Europa colaborar com os Estados Unidos, enquanto o Kremlin avaliou positivamente o fato de o mandatário ucraniano se mostrar disposto a iniciar negociações para encerrar o conflito.

Zelensky busca conter as consequências de sua tumultuada reunião na sexta-feira na Casa Branca, durante a qual foi acusado por seu homólogo americano, Donald Trump, e pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, de não estar disposto a negociar.

Washington, que iniciou uma aparente aproximação com Moscou, suspendeu na segunda-feira a ajuda militar à Ucrânia, aprovada durante a administração do ex-presidente democrata Joe Biden.

O apoio econômico e militar é crucial para a ex-república soviética, que enfrenta as tropas russas desde fevereiro de 2022.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, anunciou nesta quarta-feira que os Estados Unidos também suspenderam a troca de dados de inteligência com a Ucrânia, crucial para os soldados ucranianos.

"Todos queremos um futuro seguro para nosso povo. Não um cessar-fogo temporário, mas o fim da guerra de uma vez por todas. Com nossos esforços coordenados e a liderança dos Estados Unidos, isso é totalmente factível", escreveu nas redes sociais.

Sua mensagem foi divulgada após uma conversa telefônica com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, que, segundo Berlim, recebeu positivamente o desejo de Zelensky de iniciar negociações o quanto antes.

O líder ucraniano propôs na terça-feira uma trégua com a Rússia para interromper os ataques aéreos e marítimos e iniciar conversas sobre uma "paz duradoura" sob a "liderança" de Trump.

Em um discurso perante o Congresso na terça-feira, Trump afirmou que recebeu garantias de Zelensky sobre sua disposição em falar sobre uma "paz duradoura" com a Rússia.

"Esse enfoque é globalmente positivo, mas há questões" a serem consideradas, reagiu nesta quarta-feira o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, consultado pela AFP sobre as declarações de Trump.

O Kremlin levantou dúvidas sobre se negociaria com Zelensky, e Peskov citou um decreto assinado pelo presidente ucraniano que descartava negociações diretas com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

O líder ucraniano editou um decreto em outubro de 2022 que proíbe qualquer conversa direta com Putin, uma decisão que Moscou usa regularmente para acusar a Ucrânia de não querer a paz.

Zelensky, no entanto, declarou-se disposto a se reunir com seu par russo, que também afirma estar disposto a negociar, mas com condições.