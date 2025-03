Xi Jinping se irrita com acordo portuário no Panamá que Trump celebrou como vitória

O líder chinês, Xi Jinping, está irritado com a venda de portos do Canal do Panamá para um grupo liderado pelos EUA, pois a empresa de Hong Kong envolvida não buscou aprovação de Pequim, segundo fontes. A liderança de Xi pretendia usar os portos como moeda de troca com o governo Trump, mas o anúncio da venda frustrou esse plano.

O acordo, anunciado em 4 de março, prevê que a CK Hutchison, controlada pelo bilionário Li Ka-shing, venda ativos portuários globais a investidores liderados pela BlackRock por US$ 22,8 bilhões, incluindo dois portos no Panamá.

Em Pequim, autoridades analisam formas de dificultar a transação, mas a China não tem meios diretos de bloqueá-la, pois os ativos estão fora de seu território. As partes envolvidas confiam na conclusão do negócio. Xi enfrenta um dilema: demonstrar insatisfação com a empresa de Hong Kong para preservar sua imagem de líder forte ou evitar uma escalada com os EUA. Pequim tem respondido com moderação às tarifas americanas, sinalizando cautela.