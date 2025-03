Wall Street fecha em baixa à espera de medidas tarifárias de Trump

O principal índice, o industrial Dow Jones, encerrou próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,03%, situando-se em 41.953,32 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,33%, para 17.691,63 unidades. Já o índice ampliado S&P 500 - que reúne as 500 principais empresas - perdeu 0,22%, fechando em 5.662,89 pontos.

"No início, estávamos no vermelho, depois passamos bruscamente para o verde, antes de cair novamente para o vermelho", declarou à AFP Sam Stovall, analista da consultoria CFRA.

O mercado ainda estava digerindo a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) do dia anterior, que manteve suas taxas de juros de referência em um intervalo entre 4,25% e 4,50%.

Na quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a "incerteza" sobre a economia estava "incomumente alta no momento" e que a estratégia de novos impostos sobre importações já começava a pressionar a inflação.

"Como as discussões sobre tarifas, no momento, são mais retórica do que realidade, é muito difícil prever exatamente o que acontecerá com a economia e a inflação", avaliou Stovall.