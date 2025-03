Wall Street fecha com resultados mistos após impulso do setor tecnológico

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta no geral nesta quarta-feira (12), obtendo uma recuperação técnica após várias sessões consecutivas de queda, impulsionada sobretudo pelo setor tecnológico.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) caiu para 2,8% em 12 meses em fevereiro nos Estados Unidos, um comportamento melhor que o esperado após quatro meses seguidos de avanço na inflação, segundo dados do Departamento do Trabalho publicados nesta quarta.

No mês, o CPI avançou 0,2%, em comparação com 0,5% em janeiro com relação a dezembro.