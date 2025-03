Violência de gangues no Haiti desloca mais de 60 mil pessoas em um mês

Um novo surto de violência de gangues deslocou mais de 60 mil pessoas em Porto Príncipe, capital haitiana, em um mês, anunciou a Agência das Nações Unidas para as Migrações (OIM) nesta terça-feira (18).

"Esse aumento preocupante no deslocamento destaca o ciclo implacável de violência que assola a capital haitiana e nunca vimos um número tão alto de pessoas deslocadas em um período tão curto de tempo", disse o chefe da OIM no país, Grégoire Goodstein, em um comunicado.

A OIM disse à AFP que duas ondas separadas deslocaram mais de 42 mil pessoas entre 14 de fevereiro e 5 de março, e depois mais de 23 mil pessoas entre 11 e 17 de março. Quase 3 mil pessoas foram deslocadas em ambas as ondas.

Com esses dados, já são mais de um milhão de deslocados no país, número que triplicou em um ano.

Haiti, o país caribenho mais pobre das Américas, sofre há muito tempo com a violência das gangues criminosas acusadas de cometer assassinatos, estupros, saques e sequestros para obter resgate, em meio à instabilidade política generalizada.

No entanto, "nos últimos dois meses, a situação de segurança se deteriorou ainda mais na capital, com uma escalada de ataques contra a população civil, reduzindo as poucas áreas que não estavam sob controle de gangues e forçando deslocamentos forçados repetidos e sem precedentes", disse a OIM, observando que a capital está "sob cerco".