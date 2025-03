Último corpo de acidente aéreo em Honduras é encontrado

As equipes de resgate de Honduras recuperaram, nesta terça-feira (18), o último corpo dos 13 mortos no acidente de um avião que caiu no Mar do Caribe após decolar da ilha turística de Roatán, informaram a polícia e os bombeiros.

As autoridades acreditam que uma "possível falha mecânica" causou a queda da aeronave turboélice Jetstream 32 da empresa Lanhsa ao anoitecer da segunda-feira. O aparelho seguia com 18 ocupantes para o porto de La Ceiba, em um voo de 15 minutos até o continente.

"Confirmamos que o corpo da última vítima do acidente foi recuperado", disseram os bombeiros em comunicado, o que elevou para 13 o número de mortos, todos hondurenhos.

Outros cinco ocupantes do avião foram resgatados do mar com vida pouco depois do acidente.

A polícia indicou em comunicado que, "com a colaboração de embarcações civis, foi possível recuperar o corpo da última vítima", uma passageira que viajava com seu esposo, que sobreviveu e permanece em um hospital.

A aeronave com 15 passageiros, dois pilotos e uma comissária de bordo, "perdeu força nos motores e caiu no mar aproximadamente a um quilômetro da pista aérea", situada às margens do oceano, disse a polícia.

"Sentimos apenas que, após a decolagem, houve uma rajada de vento e o avião caiu imediatamente", disse à mídia local o passageiro Jairo Vargas, que sofreu fratura na tíbia e traumatismo craniano leve.

O ministro do Transporte, Octavio Pineda, declarou que o acidente ocorreu devido a uma "possível falha mecânica. Veremos o que a caixa-preta diz quando for recuperada".

Acrescentou que as operações no aeroporto internacional de Roatán, permanecem "suspensas" de acordo com o "protocolo de emergência".

O major do Corpo de Bombeiros Wilmer Guerrero afirmou que entre os feridos está uma passageira francesa de 40 anos. Era a única estrangeira no voo e foi transferida para um hospital na cidade de San Pedro Sula, no continente.

Um dos falecidos é o cantor e compositor hondurenho Aurelio Martínez, de 55 anos, que cantava músicas de sua etnia garífuna, formada por afrodescendentes e indígenas caribenhos, segundo parentes do artista.