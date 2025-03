UE registrou em 2023 a maior queda de nascimentos em mais de meio século

A União Europeia registrou um declínio recorde no número de nascimentos em 2023, a maior queda em mais de 50 anos desde 1961, anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat nesta sexta-feira (7).

A taxa de fertilidade total em 2023 foi de 1,38 nascimento por mulher na UE, em comparação com 1,46 em 2022.

A maior taxa de fertilidade na UE em 2023 foi registrada na Bulgária, com 1,81 nascimento vivo por mulher, seguida por França, com 1,66, e Hungria, com 1,55.