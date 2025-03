UE debate como manter a unidade do apoio à Ucrânia

Zelensky confirmou sua presença no encontro desta quinta-feira, reafirmando a importância que concede à discussão.

A Comissão Europeia, o Executivo da UE, anunciou esta semana um plano para rearmar a Europa com a mobilização de um enorme volume de recursos.

Uma parte crucial do plano é flexibilizar as normas fiscais do bloco, que limitam o gasto público, para que os países possam investir mais em Defesa.