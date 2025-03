UE abre caminho para centros de retorno para migrantes não aceitos

A ideia é que os países implementem esses centros e não a própria UE. Cada membro do bloco teria, portanto, que chegar a acordos com outros países não pertencentes à UE para implementar tais centros.

O comissário da UE para Assuntos Internos e Migração, o austríaco Magnus Brunner, disse que as medidas propostas permitiriam que os habitantes do bloco sentissem "que temos controle sobre o que acontece na Europa".

No entanto, Camille Le Coz, do think tank do Instituto Europeu de Política Migratória, destacou que a proposta ainda inclui questões não resolvidas, como a gestão dos centros de retorno.