Ucrânia: Trump diz que há 'chance muito boa' de paz após conversa de enviado dos EUA com Putin

O Kremlin afirmou que espera que o líder russo possa conversar no telefone com Trump sobre o cessar-fogo. O porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, apontou em entrevista coletiva que havia razão para que houvesse um "otimismo cauteloso" em relação a um acordo de trégua. As declarações de Peskov sinalizaram que Moscou está disposta a continuar negociando a trégua com os EUA.