Ucrânia e EUA iniciam conversas sobre fim da guerra, horas após ataque com drones

Representantes de alto escalão da Ucrânia e dos Estados Unidos iniciaram conversas nesta terça-feira (11) sobre formas de encerrar a guerra de três anos da Rússia contra Kiev, em reunião na Arábia Saudita, horas após forças aéreas russas abaterem 343 drones ucranianos no maior ataque do gênero desde que o Kremlin ordenou a invasão do país vizinho.

Três pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas, incluindo três crianças, no ataque de drones que atingiu 10 regiões russas, segundo autoridades. A Rússia, por sua vez, lançou 126 Shaheds e outros tipos de drones, além de um míssil balístico na Ucrânia hoje, de acordo com a força aérea ucraniana.

Na cidade saudita de Jedá, no Mar Vermelho, jornalistas tiveram breve acesso à sala onde uma delegação ucraniana se reunia com o principal diplomata dos Estados Unidos para dialogar sobre o fim do maior conflito a irromper na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sorriu para as câmeras e, ao ser perguntado sobre suas expectativas para a reunião, fez um sinal de positivo e respondeu: "boas".