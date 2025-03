Ucrânia aceita proposta dos EUA para cessar-fogo imediato de 30 dias

"Ambas as delegações concordaram em iniciar imediatamente as negociações para uma paz duradoura que garanta a segurança de longo prazo da Ucrânia. Os EUA se comprometeram a discutir essas propostas específicas com representantes da Rússia. A delegação ucraniana reiterou que os parceiros europeus devem ser envolvidos no processo de paz", afirmou a nota conjunta.