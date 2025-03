Trump tenta convencer Putin de seu projeto de trégua na Ucrânia

Drew ANGERER and Gavriil GRIGOROV / various sources / AFP

Montagem com fotos do presidente Donald Trump e o presidente Vladimir Putin ao telefone.

A ligação está marcada para 13h00 às 15h00 GMT (10h00 às 12h00 no horário de Brasília), e os dois discutirão o conflito na Ucrânia e a "normalização" das relações, de acordo com o Kremlin.

"A situação é ruim na Ucrânia, a situação é ruim na Rússia", reiterou Trump, que se recusa a tomar partido e, em particular, a condenar a invasão russa de fevereiro de 2022. Seu objetivo, ele diz, é chegar a uma trégua e depois a um acordo de paz.

No domingo, Donald Trump falou sobre acordos entre Moscou e Kiev.

O presidente americano mencionou recentemente as negociações sobre as "terras" e a enorme usina nuclear de Zaporizhzhia.

De acordo com o site de notícias Semafor, o republicano considera reconhecer a Crimeia, anexada em 2014, como uma região russa, atendendo assim a uma grande demanda de Vladimir Putin.

Donald Trump já falou por telefone com seu homólogo russo em 12 de fevereiro.

Ele embarcou em uma reaproximação dramática com Moscou, rompendo com três anos de intenso apoio dos EUA à Ucrânia durante a presidência de seu antecessor democrata, Joe Biden. Depois, o republicano afirmou ter falado diversas vezes com Vladimir Putin.