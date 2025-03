Trump se submeterá em breve a exame anual de saúde

"O presidente Donald J. Trump completará seu exame físico anual de rotina no próximo mês no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed", indicou a Casa Branca em comunicado.

"A data de seu exame físico será informada nas próximas semanas", acrescenta a mensagem, assinada por seu médico Sean Barbabella, um doutor militar de carreira que serviu no Afeganistão e no Iraque.

A saúde do presidente americano, de 78 anos, tornou-se um tema especialmente sensível depois da gestão do democrata Joe Biden, que, ao final de seu mandato, com 82 anos, mostrava um caminhar cada vez mais rígido e uma fala confusa em alguns momentos.